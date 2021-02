Gemeentesecretaris Coen Boode van Landerd naar Oisterwijk

Tilburg van het gas af, dat gaat lukken. Maar: ‘Betaal­baar­heid staat met stip op één’

22 februari UDENHOUT - Hoe houdt Tilburg het warm in de toekomst? Eind dit jaar worden de eerste wijken bekend die van het aardgas af gaan. Maar dat is nog een hoop puzzelwerk, en burgers zijn sceptisch. Dus: hoe dan? Gesprek met wegbereider Leo Dubbeldam. ,,Het hoeft niet in één klap, er is nog tijd.”