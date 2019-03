Genomineerden E. du Perronprijs Tilburg: Jan Leyers, Ilja Leonard Pfeijffer en Jolande Withuis

De uitreiking is dinsdagavond 16 april in de Glazen Zaal in de LocHal in Tilburg. Gloria Wekker houdt die avond de E. du Perronlezing. Hieronder een beschrijving van de genomineerden en hun uitverkozen boek.

Volledig scherm Allah in Europa © Das Mag

Jan Leyers: ‘Allah in Europa. Het reisverslag van een ongelovige’

De Vlaamse journalist Jan Leyers doet in dit boek verslag van een reis door Europa. Hij gaat op zoek gaat naar ‘een Europese versie van de islam’. Vier maanden lang spreekt hij met traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen. ‘Allah in Europa’ is een pleidooi is voor een open multicultureel Europa.

Volledig scherm Grand Hotel Europa © Arbeiderspers

Ilja Leonard Pfeijffer: ‘Grand Hotel Europa’

In deze roman neemt Pfeijffer de lezer mee naar een hotel ergens in Europa waarin zijn alter ego zich verschanst na een stukgelopen liefde. Het hotel is vergane glorie en een metaforisch beeld voor het continent, waarvan de geschiedenis fenomenaal is, maar het heden ontspoort. Pfeijffer die enkele jaren geleden gastschrijver was op festival Tilt in Tilburg verweeft verschillende verhaallijnen met elkaar. In essayistische passages geeft hij kritiek op het hedendaagse Europa en vooral op het massatoerisme.

Volledig scherm Raadselvader © De Bezige Bij

Jolande Withuis: ‘Raadselvader. Kind in de koude oorlog’

Jolande Withuis schreef een indringende biografie over haar vader Berry Withuis (1920-2009). Haar vader was communist en redacteur van dagblad de Waarheid. Haar communistische jeugd en de loyaliteit jegens haar ouders hebben Withuis geleerd dat er verschillende kanten zitten aan een historisch verhaal. Jolande Withuis was tot 2014 als onderzoekster verbonden aan het NIOD. Ze was columniste voor Opzij en schrijft voor NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant.

E. du Perronprijs

De E. du Perronprijs is bedoeld voor personen of instellingen die, net als schrijver E. du Perron (1899-1940) grenzen signaleren en doorbreken die begrip tussen bevolkingsgroepen in de weg staan. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.500 euro en een object ontworpen door studio ‘by aaaa’ en gemaakt bij het TextielMuseum.

In 2017 won Margot Vanderstraeten de prijs voor haar boek ‘Mazzel tov’. Andere winnaars waren onder anderen Stefan Hertmans (2016), Ilja Leonard Pfeijffer (2015), Warna Oosterbaan & Theo Baart (2014), Mohammed Benzakour (2013), Koen Peeters (2012) en Ramsey Nasr (2011). De prijs is is een initiatief van de gemeente Tilburg, de Tilburg School of Humanities & Digital Sciences (universiteit) en Kunstloc Brabant.

E. du Perronlezing