Geparkeerde auto in Tilburg verwoest door brand, brandweer vermoedt opzet

analyse Willem II kiest met keuze keepers voor zekerheid in coronatijd

20 augustus Willem II liet de afgelopen weken zien dat het niet meevalt om creatief te winkelen in corona-tijd. Dat er nauwelijks wedstrijden gespeeld worden en scouten door allerlei beperkende maatregelen nauwelijks mogelijk is, valt terug te lezen in de keuze voor de keepers.