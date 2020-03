Gepland openingsweekend Koningsoord nu al uitgesteld

Til­burg-boe­ken blijven verschij­nen, nieuw uitgevers­duo werpt zich daarvoor op

12:29 TILBURG - ,,We doen het niet om er aan te verdienen. Zelfs met een klein verlies zouden we wel kunnen leven.” Een nieuw uitgeversduo neemt in Tilburg het risico. Het zorgt ervoor dat ze blijven verschijnen, de boeken in vierkant formaat over Tilburgse onderwerpen.