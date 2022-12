Gerda de Vries zwaait af bij Feniks: ‘Er worden eerder meer dan minder jonge vrouwen lastiggevallen’

Dieven wippen ook in Goirle de buitenspie­gel van een Tesla af

GOIRLE - Het is een verschijnsel dat nu ook in Goirle opduikt: diefstal van Tesla-autospiegels. Er wordt verteld dat criminelen ze bij de productie van drugs kunnen gebruiken. Maar dat is een broodje aap, volgens André Bouwman van het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit.

