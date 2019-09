Geroerde Heleen opent Stekelenburgzaal Vakbondshuis Tilburg

Inhaalver­bod vrachtwa­gens flink uitgebreid in 2020

15:59 Het inhaalverbod voor vrachtverkeer op snelwegen wordt per 1 januari 2020 flink uitgebreid. In Brabant is op tien trajecten het inhaalverbod gewijzigd. Op de meeste plaatsen is een spitsverbod omgezet naar een algeheel verbod om overdag in te halen. Dat meldt Rijkswaterstaat.