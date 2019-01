Gers Pardoel uit Tilburg zet voorlopig streep door zijn theaterprogramma 'Gers neemt je mee’

In de show wilde Gers uit de school klappen over nummers als ‘Louise’ en ‘Bagagedrager’en openhartig vertellen over zijn leven en over zijn weg van keukenboer naar artiest.

Volgens het management van Gers Pardoel is de zanger ook bezig met een nieuw album en is er te weinig tijd om het publiek een programma voor te schotelen waarover hij zelf tevreden is. Het is nog niet duidelijk wanneer Gers Pardoel wel met zijn nieuwe programma langs de Nederlandse theaters gaat reizen. De voorstelling in Vught van vrijdag is eveneens afgelast.