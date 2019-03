Geschonken grote koningslinde Spoorpark wordt donderdag geplant

De geschiedenis tussen de lindeboom en Tilburg gaat minstens terug tot de veertiende eeuw. In 1390 is er in elk geval sprake van de boerderij ‘Guet terlinde’. In 1429 werd een akker aan wat later Lijnsheike ging heten reeds aangeduid met ‘den Lyndacker aen die linde’. De bekendste lindeboom van Tilburg stond, vermoedelijk sinds 1598, op de Heuvel. Deze boom werd in 1994 ondanks veel protest geveld.