Geslaagde leerlingen van Cobbenhagenlyceum in Tilburg vieren feest: ‘Iedereen is zo blij!’

Het gaat er echt van komen: een 10 op haar eindlijst voor wiskunde. „Alles gemiddeld, sta ik ruim een 9", zegt Famke Bruggeman (16). „Dat wordt afgerond naar een 10.” En er is meer: „Blijkbaar ben ik cum laude geslaagd. Het gemiddelde van al mijn cijfers is een 8.” Ze is beduusd. „Ik heb heus niet alles opzij gezet. Leren moet vooral ook gezellig zijn. Met vriendinnen in de bieb en tussendoor samen iets eten.”

Ook die vriendinnen van 6 vwo staan in de aula van 2College Cobbenhagenlyceum in Tilburg. Net als de havo-leerlingen die zijn geslaagd zijn ze donderdagmiddag naar school gekomen. In totaal deden bijna 100 havo en vwo-leerlingen eindexamen. Niet iedereen is in één keer geslaagd, maar met een of meer herkansingen gaat dat diploma er wellicht toch komen.

Tweedeling

Die herkansingen beginnen volgende week al. Het is een van de redenen waarom leerlingen vmbo basis en kader pas komende woensdag horen of ze zijn geslaagd of niet. Zij maakten hun examens niet op hetzelfde moment en (deels) digitaal. Dat vraagt een andere aanpak bij het nakijken en bepalen van de normering dan bij vmbo theoretische en gemengde leerweg, havo en vwo.

De eerste keer dat Taha Akdeniz (20) examen deed, was die tweedeling er nog niet. De eerste keer, want Taha deed eerst examen mavo, daarna havo en nu vwo. ,„Meteen naar het vwo was me niet gelukt”, zegt hij. „Ik heb de tijd nodig gehad om te groeien. De stof werd steeds moeilijker, maar echt lastig vond ik het nooit.”

Overstap naar vwo

Toch klinkt de overstap van havo naar vwo behoorlijk pittig. „Ik kreeg er twee vakken bij. Kunst omdat je op het vwo nu eenmaal één vak meer moet volgen dan op de havo. Aardrijkskunde omdat hier op het vwo geen maatschappijwetenschappen wordt gegeven. Dat vak deed ik op de havo en vond ik heel interessant. Ik heb het ingeruild voor aardrijkskunde. Ik moest dus voor twee vakken leerstof inhalen.”

Taha gaat na de zomervakantie psychologie studeren aan Tilburg University. „Ik wilde ook filosofie doen, dus twee studies tegelijk. Maar ik hoorde van studenten dat het beter is om het rustig op te bouwen.” Dat ook filosofie hem aanspreekt, is niet verwonderlijk. „De tweede corrector van mijn examen geschiedenis was onder de indruk, vertelde mijn eigen docent. Hij vond dat ik vaak mooie, onverwachte filosofische invalshoeken had laten zien.”

Jarig en geslaagd

Ook Famke kiest voor psychologie: psychobiologie in Amsterdam. „Ik ga nog niet op kamers. Het is duur en ik wil eerst wennen aan het student-zijn.”. Ze heeft het nog niet gezegd of er klinkt gejuich, applaus en een hard Lang zal ze leven. „Dat is voor een klasgenoot”, legt ze uit. „Ze is vandaag jarig. Wat is dit leuk. Iedereen is zo blij!”

Die saamhorigheid, dat is wat Famke mooi vond aan het examenjaar. „Iedereen is met hetzelfde bezig. Op social media keek ik vaak naar examenonderwerpen. Wat vonden anderen van die rare of moeilijke vraag? Er gingen veel grappen rond. Zo werd het langzaam aan minder spannend. En nu is het ineens voorbij. Vanavond de stad in met mijn vriendinnen, dat hebben we echt verdiend.”