Gesneuvelde geallieerde militairen in Tilburg herdacht

COLUMN Beeld

13:00 Langs de Lijn belde. Of ze langs konden komen. Om over de finale te praten. In de aanloop naar. Ze wilden wel eens weten of die wedstrijd een beetje leefde. Of we al zenuwachtig waren. Of we kans dachten te maken tegen de absolute top. Tegen de kerels op kop. Of durfden we er tegen alle statistieken in tóch in te geloven? En ik dacht: hoezo tegen alle statistieken in? Wij zijn dit seizoen nog ongeslagen in De Kuip. Wij wonnen daar met 2-3 van Feyenoord. Ajax verloor er met 6-2. Wij zijn dus 4,5 keer zo goed als die Amsterdammers. In potentie. Niet op een gewone zondag, natuurlijk. Maar soms wordt een zondag geen gewone zondag. Soms wordt een zondag zo’n dag.