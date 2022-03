Gesprongen waterleiding laat straat in Berkel-Enschot bol staan

Oysters willen in Oisterwijk niet verhuizen maar juist ter plekke uitbreiden

OISTERWIJK - Verhuizing van The Oisterwijk Oysters is niet aan de orde. Integendeel, zegt Caspar Jansen, voorzitter van de rugbyvereniging die sinds de oprichting 46 jaar geleden thuis is aan de Scheibaan. ,,We willen juist op de plek waar we nu zitten met één veld uitbreiden.”

1 maart