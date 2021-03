Gesprongen waterleiding laat straat in Tilburg blank staan

Cultuur Katja Heitmann heeft eigen galerie in De Nieuwe Vorst

13 maart TILBURG - Choreografe Katja Heitmann opent in Tilburg haar eigen Motus Mori Gallery, een galerie voor performance-op-afspraak. Motus Mori is Heitmanns ‘archief voor de uitstervende beweging’, waaraan ze sinds 2019 werkt. In de Nieuwe Vorst heeft ze nu een eigen ruimte die ze huurt.