Gesprongen waterleiding zorgt voor problemen in centrum Tilburg: geen frietjes bij de Mcdonalds

VIDEO Dongense chauffeur (56) verward met man uit Landgraaf, na dodelijke aanrijding met demon­strant met geel hesje

17:50 DONGEN - De 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen die zaterdagavond werd aangehouden op verdenking van de dodelijke aanrijding van een demonstrant in een geel hesje, is weer vrijgelaten. Hij blijkt niets met de aanrijding te maken te hebben, zo maakte de Nederlandse politie maandagochtend bekend. Er is sprake van een verwisseling.