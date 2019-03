Gestoord of niet? Tilburger stak ex in gezicht

Automobi­list rijdt zonder rijbewijs met blauwe koplampen en nep-politie­zwaai­licht door Dongen

15:00 DONGEN - Tijdens een surveillance de Vierbundersweg in Dongen kwamen agenten een auto tegen die opvallende blauwe koplampen had. Tijdens een controle bleek de bestuurder geen rijbewijs te hebben, een blauw/rood politiezwaailicht in de auto te hebben liggen en zaten er veel te veel mensen in de auto.