'Gevaarlijke medicijnen voor kinderen' verloren op straat in Tilburg

Milieurap­port voor bedrijven­ter­rein Zwaluwen­bun­ders in Tilburg moet worden aangevuld

15:31 TILBURG - Het milieurapport voor het nieuwe bedrijventerrein Zwaluwenbunders in het noordoosten van Tilburg is nog niet compleet. Zo ontbreekt informatie over het gebruik van duurzame energie.