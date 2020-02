Gevaarte van 95 ton op weg naar Oirschot

OIRSCHOT - De nieuwe vakwerkbrug is via het water onderweg naar Oirschot. Zaterdag wordt de overspanning op zijn plaats gehesen, mits de wind het toelaat.

De weersprognoses worden nauwgezet in de gaten gehouden. Welke rol speelt de storm Dennis in de komende dagen? Wanneer gaat de wind aantrekken?

Als de omstandigheden het toelaten, wordt zaterdagmiddag de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over het Wilhelminakanaal in Oirschot gelegd. Maar veiligheid gaat boven alles, benadrukt Barry Kooijman, projectleider van aannemer Ballast Nedam. ,,Zoals de voorspellingen nu zijn, kan alles volgens planning doorgaan. Maar als het beeld verandert, wordt daar meteen op geanticipeerd en wordt het inhijsen uitgesteld, of eventueel vervroegd naar eerder op de zaterdag.”

Veertig meter lang

De vakwerkbrug gaat straks de nieuwbouwwijk Moorland verbinden met het historische centrum van Oirschot. De overspanning van hout en metaal is in de voorbije maanden gefabriceerd bij de Kampense firma Wijma en donderdagochtend vertrokken vanaf de werf aan de IJssel. Het gevaarte van 95 ton, meer dan veertig meter lang en ruim zeven meter breed werd op een ponton geladen en is nu via Ketelmeer, IJsselmeer, Markermeer, Amsterdams Rijnkanaal, Lek, Dordtsche Kil, Amer en Wilhelminakanaal op weg naar Oirschot.

Vrijdagavond of zaterdagochtend – afhankelijk van de weersomstandigheden - meren het ponton en de duwboot aan onder de A58-brug – ter hoogte van Den Heuvel/’t Kasteeltje. Daar wacht de constructie op het startschot. Zaterdag om 12.00 uur begint de opbouw van de hijskranen, een aan elke kant van het kanaal. Om 14.00 uur start de minitieus voorbereide inhijsoperatie. Volgens planning wordt de brug vanaf 15.00 uur op zijn plaats gelegd. De kolos wordt eerst op de zuidpijler geplaatst en vervolgens ook op de noordpijler. Rond 17.00 uur moet het karwei geklaard zijn.

Speciale plek voor publiek

De gemeente Oirschot verwacht het nodige publiek en heeft een speciale plek in het parkje aan de Parallelweg (noordkade) ingericht waar mensen rustig kunnen kijken. Delen van de wegen langs het kanaal zijn tijdelijk afgezet, verkeersregelaars wijzen auto’s en fietsers de weg.

Als alles zaterdagmiddag op zijn plek ligt, duurt het nog ongeveer een maand voordat de brug ook daadwerkelijk in gebruik kan worden genomen. De officiële opening vindt later in het voorjaar plaats, in april of mei.