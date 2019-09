Gewapend met grijpers houden deze Tilburgers zelf de stad schoon: ‘Dweilen met de kraan open, maar we doen ons best’

Wat er allemaal gebeurt in Tilburg-Noord? Heeft u even? Carin van Voorst en Ans Bruurs maken deel uit van twee werkgroepen. Met tien andere wijkbewoners houden ze Heikant/Quirijnstok schoon én ze geven voorlichting over afval opruimen bij acht basisscholen in Noord.



,,Het begint met de jeugd, het is een mentaliteitsprobleem”, vertelt Van Voorst. En lees dat niet als een klacht: sinds vier jaar helpen de jongeren van Buurtsport en R-Newt jaarlijks mee met schoonmaken. ,,En dat doen ze dolenthousiast”, aldus Van Voorst.



In 2016 riep ze voor NLdoet een zwerfvuilactie in het leven. Daaruit ontstonden de verschillende initiatieven. Sinds kort heeft ook Stokhasselt een eigen team. ,,Al is het soms dweilen met de kraan open, we doen ons best.”