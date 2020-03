Gewapende daders plegen overval bij ABC tankstation in Tilburg

Vriend­schap­pen bloeien in Oisterwijk - ook in tijden van corona - rond de bank op

16 maart OISTERWIJK - Dertig leden telt de Vriendschapsbank in Oisterwijk na enkele maanden draaien. Het wekelijks samenkomen bij SEC en Tiliander zit de komende weken er niet in, maar de groepsapp blijkt in deze tijden van corona goud waard.