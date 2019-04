Gewapende woningoverval in Spoordonk, gemaskerde daders op de vlucht

UPDATE Einde van Platinum Stable in Riel lijkt in zicht

16 april GOIRLE - Na jaren van onder meer financiële problemen bij het luxe paardencentrum Platinum Stable in Riel lijkt het erop dat het bedrijf op sterven na dood is. Tijdens een ‘geplande controle’ werd in de stallen geen paard meer aangetroffen. De eigenaar was dinsdag ondanks herhaalde pogingen niet bereikbaar voor commentaar.