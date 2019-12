Geweld tegen vrouwen: Waarom kijken we niet naar het probleem als een mannenzaak?

TILBURG Geweld tegen vrouwen komt dagelijks in ieder milieu en in alle lagen van de bevolking voor. In een vol Duvelhok spraken Tilburgse mannen zich uit tegen geweld tegen vrouwen.

Actueler kon de avond rondom bestrijding van geweld tegen vrouwen gisteravond van emancipatie-expertise centrum Feniks niet zijn. Eerder op de dag bracht deze krant het nieuws naar buiten over meerdere groepsverkrachtingen in Den Bosch en een vrouw die in Uden doelbewust werd neergestoken door een jongen. Er gaat geen dag voorbij of vrouwen worden slachtoffer van geweld, al dan niet in het zicht van de samenleving. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum zijn vrouwen in Nederland vijf keer vaker dan mannen slachtoffer van structureel geweld.

Quote Ik kon steeds slechter met die nare kant overweg, maar het werd gewoon. Je grenzen worden steeds verder verlegd Marijke Slotboom

,,Waarom kijken we niet naar het probleem als een mannenzaak? Negen van de tien daders zijn man. Daders van geweld groeien op in een cultuur waarin het schijnbaar normaal is om zo met vrouwen om te gaan. Als je daar niets aan doet, houd je het in stand. We maken allemaal onderdeel uit van dezelfde cultuur, dus als je altijd wegkijkt, ben je ook deel van het probleem'', zegt Laurens Kleijntjens, projectleider Mans Genoeg bij Feniks.

Schokkend

De zaal is muisstil en pinkt een traantje weg als Jacques Beemsterboer het schokkende, gedetailleerde verhaal vertelt over zijn dochter Nadine, op de dag af dertien jaar geleden op gewelddadige wijze vermoord door haar ex-vriend. Hij zag zijn dochter veranderen van een sprankelende vrouw vol zelfvertrouwen in een onzeker persoon, die zich stelselmatig op agressieve wijze door haar vriend liet uitschelden.

Gewelddadige relatie

De manier waarop zijn dochter die verbale mishandelingen accepteerde, is iets waar Beemsterboer en zijn vrouw Wanda misschien nog wel het meest van schrokken. Toch wist Nadine uit de gewelddadige relatie te ontsnappen. Ze bloeide weer op tot de vrolijke vrouw die ze ooit was. Alleen zette dat bij haar ex-vriend kwaad bloed, en hij maakte met 36 messteken een einde aan haar leven. Beemsterboer bezoekt nu gevangenissen om met daders in gesprek te gaan over de gevolgen van excessieve geweldsdelicten.

Nare kant