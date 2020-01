Gewelddadige overvaller van Tilburgse bouwmarkt opgepakt door politie

Schot in nieuwe wijk aan Laarspad in Gilze, maar ontslui­ting is ‘heet hangijzer’

7:32 GILZE - Er zit schot in het plan om een woonwijk te realiseren aan het Laarspad, aan de zuidwestkant van Gilze. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op het gemeentehuis in Rijen. Fracties waren positief over het plan, waarin plaats is voor 64 bouwkavels. Wel waren de fracties eensgezind in hun bezorgdheid over de ontsluiting van de wijk voor bouwverkeer.