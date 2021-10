Gewilde kaarten voor Elf-elf in Tilburg ongeldig verklaard na uitverkoop: bestelsysteem liep vast

Eddie Hurkmans, goedheili­ge supervrij­wil­li­ger van Moergestel, op 90-jarige leeftijd overleden

17:41 MOERGESTEL - Op 90-jarige leeftijd is dinsdag Moergestelnaar Eddie Hurkmans overleden. Hij was zo actief in de gemeenschap dat hij in 2001 als eerste de Gèèselse Reus uitgereikt kreeg, de Moergestelse vrijwilligersprijs.