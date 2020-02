Gewonde bij botsing op Bredaseweg in Tilburg

Bij Abrahams in Goirle: de kastanje van Kastanje­rock mist een dikke tak

10:26 GOIRLE - Wat is Kastanjerock in Goirle zonder kastanje? Even leek het alsof de kastanje die op het erf bij Kees Abrahams staat door de storm op het dak van de stal was terechtgekomen. ,,Dat gebeurde zondag aan het eind van de middag", zegt Abrahams. ,,Maar het is een tak die op het dak ligt, niet de hele kastanje. Die tak is dik, een boom op zich.” Abrahams heeft de tak maandag in stukjes gezaagd.