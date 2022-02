Gewonde bij botsing op Tilburgse kruising

Duidelij­ker? Autoluwe Nieuwland­straat ging na klachten op de schop: van 66 naar 22 boetes per dag

TILBURG - De boeteregen aan de Nieuwlandstraat is niet meer zo stormachtig als afgelopen zomer, maar droog is het er nog lang niet. In juli en augustus werden er dagelijks zo’n 66 boetes geschreven. In de laatste twee maanden van 2021 circa 22 per dag.

