Gewonde bij ongeluk tussen auto en vrachtwagen in Tilburg

Video en update In Til­burg-Noord stroomt weer water uit de kraan, maar het zinkgat in de Sibelius­straat gaapt nog

0:09 TILBURG - Door het springen van een waterleiding stond de Sibeliusstraat in Tilburg-Noord zaterdagmiddag blank. In totaal 51 huishoudens, waarvan 10 in de aangrenzende Bartokstraat, moesten tot vroeg in de avond wachten tot ze weer stromend water hadden.