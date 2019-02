Gewonde fietsster na aanrijding Loon op Zand

Bestuurs­rech­ter fluit Hilvaren­beek terug: vergunning Deka­nijstraat vernietigd

17:04 HILVARENBEEK - Het college van B en W had geen tijdelijke vergunning mogen afgeven voor het bevoorraden van de horeca aan de Vrijthof via de Dekanijstraat in Hilvarenbeek. De bestuursrechter stelt bewoners van deze straat, die de vergunning aanvechten, in het gelijk.