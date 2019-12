Gewonde man in auto in berm A58 bij Tilburg

Willem II neemt het in achtste finales KNVB-be­ker op tegen Heerenveen

21 december Willem II is in de achtste finales van de KNVB-beker gekoppeld aan sc Heerenveen. De Tilburgers spelen een uitwedstrijd. De winnaar van het duel treft in de kwartfinale de winnaar van Fortuna Sittard- Feyenoord.