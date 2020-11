Gezellig samen met je vriendjes ontbijten op basisschool Zuidwester: ‘Thuis met pap en mam is zo saai’

TILBURG - Deze week is het nationaal schoolontbijt in Nederland. Vrijwel altijd doet basisschool Zuidwester uit Korvel mee. En als we Luca van Amersfoort en Jesse van Meel uit groep zeven mogen geloven is op school ontbijten leuker dan thuis. ,,Hier zijn al onze vrienden, wij zouden dit elke week willen.’’

Een boterham met stroop, kaas, een stuk fruit of toch een gekookt eitje? Op woensdagochtend ligt het allemaal voor het grijpen voor de leerlingen van basisschool Zuidwester. Luca en Jesse uit groep zeven hebben zelfs een eigen manier om een eitje te pellen. Eerst slaan ze hem tegen hun eigen hoofd, zodat het ei gebarsten is. Dan beginnen ze met pellen.

Zo hebben ze de grootste lol. Op school ontbijten mag wat hun betreft dan ook elke dag. ,,Hier is het veel leuker. Thuis is altijd zo saai met pap en mam’’, zegt Luca. Jesse voegt toe veel meer te eten op school. ,,Alles is lekkerder. Ik eet super veel, ik voel me net een vreetzak.’’

3000 scholen

Deze week ontbijten door heel het land een half miljoen kinderen een dag op school in plaats van thuis. Zuidwester is een vaste deelnemer van het programma waaraan bijna 3000 lagere scholen meedoen dit jaar. Het is voor scholen een leuke manier om haar leerlingen iets bij te brengen over gezond eten.

En dat ze ernaar uitkijken om de eerste maaltijd van de dag op school te eten, ervaart Gee Adriaansz, een van de ouders uit de ouderraad die geholpen heeft met de organisatie. ,,Mijn zoontje Sinan zit in groep twee en hij heeft het er al dagen over. Het is echt een happening voor ze.’’

Ontbijt niet vanzelfsprekend

Een ontbijt is voor veel kinderen doodnormaal, maar op Zuidwester is dat niet altijd het geval. De school ligt in de wijk Korvel, een van de aandachtswijken in Tilburg. Dat blijkt uit resultaten van de wijktoets 2020. De kwaliteit van de wijk is niet al te best en dat is voelbaar. ,,Uit die toets zie je hier terug dat sommige mensen het soms wat minder breed hebben. Dat merk je soms op school ’’, zegt onderwijskundig teamleider Karlijn Dankers.

Ze gaat verder dat het ontbijt daarom meer dan alleen leuk is. ,,Een gezond en voedzaam ontbijt is niet voor alle kinderen hier vanzelfsprekend. Wij zijn blij dat we op deze manier in ieder geval vandaag kunnen garanderen dat ieder kind van deze school dat wel krijgt.’’

Volledig scherm Nationaal Schoolontbijt bij de Zuidwester. © Jan van Eijndhoven