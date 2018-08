Gezelligheid gaat voor op het spektakel in Haghorst

HAGHORST - Ooit was er veel spektakel in de Haghorst, maar ook daar gaan ze met de tijd mee. Het spektakel dat er nog over is, komt van de tap met speciaal biertjes, daar lusten ze er in Haghorst ook wel wat van. Waar kinderen zich uit konden leven met een interactieve step-baan, kwam er in de avond nog het vertier van de Hollandse avond.