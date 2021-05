Gezocht: duizend werknemers voor in de techniek

Jammer van de premières: na wikken en wegen verschuift eerste editie Music Filmfesti­val naar 2022

16 mei TILBURG - Hij had al vijf exclusieve filmvertoningen geregeld - eentje waar hij al jaren achteraan zat - maar het nieuwste evenement Music Filmfestival kan zelf nog niet in première. Eigenlijk zouden de Tilburgse bioscopen dit jaar gevuld zijn met films en muziek, maar dat wordt een jaartje later. ,,Het was nog te link”, zegt organisator Gerard van den Broek.