Gezocht: figuranten voor nieuwe tv-serie ‘De Stamhouder’ in Tilburg

Update + Video Woning beschoten in Ber­kel-En­schot, politie-onderzoek nog in volle gang

10:12 BERKEL-ENSCHOT - Donderdagavond is een woning aan de Klaproosstraat in Berkel-Enschot beschoten. Daarbij raakte niemand gewond. De politie laat vrijdagochtend desgevraagd weten dat het onderzoek naar wat zich precies in de straat heeft afgespeeld, nog in volle gang is.