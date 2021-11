GGD geeft boosterprik in Willem II Stadion: op afspraak en ook in de weekenden

Tilburg Bezoekers van de LocHal verrast met theatrale flashmob: ‘Met dansen vergeet ik mijn Parkinson’

TILBURG - Bezoekers van de LocHal in Tilburg werden zaterdag verrast door veertig oudere dansers in het trappenlandschap. Een theatrale flashmob waarbij de deelnemers even vergeten dat ze Parkinson, MS of artritis hebben.

21 november