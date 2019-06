GGD vertrekt uit Kindcentrum Berkel-Enschot, extra ruimte voor Caecilia-school

De GGD was huurder in het Kindcentrum sinds het betrekken van het nieuwe pand, zo'n zeven jaar geleden. In het pand zitten ook basisschool Caecilia en kinderopvang De Kleine Wereld. ,,De huur is per 1 juli opgezegd door de school", weet Marlies van Andel van de GGD Hart voor Brabant.

De twee lokalen die door het vertrek vrijkomen, zijn nodig voor kantoorruimte maar vooral voor extra kleuterklassen: dat worden er zes. ,,Zo gauw de GGD er uit is, beginnen we aan een herinrichting die voor begin van het schooljaar klaar is", aldus Gerard Strien van scholenorganisatie Tangent. De GGD heeft verschillende locaties bekeken, maar gekozen voor een locatie aan de Berkelseweg, naast basisschool Berkeloo. Dat pand staat nu leeg. ,,Om het voor ons geschikt te maken, zal er verbouwd moeten worden. Dat redden we niet meer voor 1 juli. In de tussentijd zullen we uitwijken naar Udenhout."