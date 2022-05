Gianotten Mutsaers begint boekencafé, als kers op de kaart: koffie, ontbijt en terras op het nieuwe Hendrikhof

Fraai kunststuk van debutant BE’79 door direct play-offs in te stappen

De zaalvoetballers van BE’79 leverden een waar kunststuk af door als debutant in de eredivisie meteen de play-offs te bereiken. Op de allerlaatste speeldag van de kampioenspoule moest het gaan winnen bij directe concurrent HV/Veerhuys, dat vooraf evenveel punten had dan de Berkel-Enschotse formatie. Dat deed de ploeg van coach Jeroen Hakkens met de hakken over de sloot, 5-6. Een gelijkspel had, gezien de eerdere uitslagen in de najaarscompetitie, niet volstaan.

13 mei