Giftige stoffen vrijgekomen bij maïskuil in Oost-West- en Middelbeers

Dit gas is zeer giftig voor mens en dier. Volgens de aanwezige politie is contact met de gassen voor koeien fataal. Daarom liet de brandweer deze gecontroleerd ontsnappen door een klein gaatje te maken in het over de maïskuil gespannen zeil. Er werd één blusvoertuig opgeroepen om de dampen met water neer te slaan. De situatie was volgens de Brandweer Brabant-Zuidoost niet bedreigend voor de omgeving. De eenheden zijn inmiddels weer vertrokken.