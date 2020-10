‘Gigantisch’ druk in Loonse en Drunense Duinen en Oisterwijkse bos: ‘Hou rekening met overvolle parkeerplaatsen’

De hele herfstvakantie is al drukker dan normaal, als het tenminste niet regent. Logisch ook, het is fijn om lekker buiten te zijn en waar kan dat beter dan in de mooie natuurgebieden in Midden-Brabant. Afgelopen weekend deed boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten zelfs even aan Pasen denken. ,,Dan is het bij mooi weer ook zo druk en dat leidt vooral tot overvolle, chaotische parkeerplaatsen.”