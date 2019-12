Gigantische cocaïnevangst Alphen is niet uniek: duizenden kilo's ‘wit goud’ over drugsroute richting Brabant

ALPHEN - De gigantische cocaïnevondst van 2.000 kilo die op weg was van Antwerpen naar Alphen is niet uniek. De douane heeft op de drugsroute richting Brabant al duizenden kilo's drugs onderschept. Uit het overzicht hieronder blijkt dat de drugsvangst van 2.000 kilo naar Alphen meerdere malen overtroffen werd de afgelopen twee jaar.

Smokkelbendes lijken Antwerpen te hebben verkozen boven Rotterdam als favoriete in- en doorvoerhaven voor Zuid-Amerikaanse cocaïne. Vorig jaar werd in totaal ruim 50 ton cocaïne in beslag genomen in de Antwerpse haven. Dat is 22 procent meer dan in 2017 en een verzesvoudiging vergeleken met vijf jaar geleden. Het zou een straatwaarde van 2,5 miljard euro vertegenwoordigen. Een groot, zo niet het grootste, deel van het ‘witte goud’ was bestemd voor criminele groeperingen in Nederland.

Omdat de Antwerpse haven een poort is voor deze illegale vrachten, maakt branchevereniging Transport en Logistiek Nederland (TLN) zich ‘ernstige zorgen’ over de veiligheid van werknemers bij bedrijven, die onbewust betrokken raken bij drugssmokkel. De branchevereniging uitte haar zorgen na een cocaïnevondst van honderden kilo’s dat tussen fruit lag, begin dit jaar in de gemeente Heusden.

Duizenden kilo's drugs uit Colombia bestemd voor Brabant

Volledig scherm Een deel van de partij cocaïne richting Oss die werd onderschept in Antwerpen © politie Die grote zorgen zijn niet voor niks. De drugsroute van de Antwerpse haven richting Brabant wordt volop gebruikt. Op 23 februari vorig jaar onderschepte de Belgische douane een uit Colombia afkomstig transport van 5.000 kilo cocaïne. De lading was op weg richting een loods in Oss en had een straatwaarde van zo’n 170 miljoen euro.

Hedel

Volledig scherm Tussen de bananen werd 12 kilo cocaïne gevonden. © Politie Maasdriel Ook bij groente- en fruithandel De Groot in Hedel werden in juli vorig jaar blokken cocaïne gevonden tussen een lading bananen. Al ruim tachtig jaar importeert het Gelderse bedrijf fruit uit vooral Ecuador en Colombia. Dat komt via de havens Rotterdam en Antwerpen binnen. Het bedrijf weet dat drugscriminelen interesse hebben in de transportroutes. Maar die harde drugswereld komt steeds dichterbij, zeker op het moment dat het bedrijf op eigen terrein blokken drugs vond. Ook werden vier mannen gespot, die waarschijnlijk op zoek waren naar de lading.

Directeur transportbedrijf aangehouden

De directeur van Van Wanrooy transportbedrijf in Oosterhout op 28 augustus 2018 aangehouden, nadat de douane 3.500 kilo cocaïne onderschepte in de haven van Antwerpen. De zeecontainer, met daarin bananen, werd vervolgens naar Oosterhout vervoerd. Daar zijn drie verdachten, bij het leeghalen van de container, in de kraag gegrepen.

Volledig scherm De 4000 kilo zat min of meer verstopt tussen bananen. Deze bananen werden dus gebruikt als zogenaamde deklading. © Landelijke Eenheid Maar daar bleef het niet bij. Een paar dagen later, op 31 augustus, werden vijf verdachten opgepakt in verband met de smokkel van 4.000 kilo cocaïne via dezelfde Belgische haven richting Oosterhout. Die partij had een straatwaarde van 100 miljoen euro. Burgemeester Marcel Fränzel reageerde op de tweede grote drugszaak in een week in zijn gemeente: ,,Het is heel vervelend dat Oosterhout op korte termijn met deze vondsten wordt geconfronteerd. Dit is niet waar we Oosterhout mee op de kaart willen zetten.”

Opnieuw raak bij Hedelse fruithandel

Maar afgelopen mei was het weer raak bij fruithandel De Groot in Hedel. Bij het openen van een container vonden medewerkers weer verdovende middelen tussen het fruit. Uit wraak voor de onderschepte lading cocaïne zijn eigenaren van de fruithandel afgeperst met dreigende sms’jes. Uit het telefoonverkeer zou blijken dat er een bedrag van 1,2 miljoen euro werd geëist van het bedrijf. De afpersers hielden de fruithandel verantwoordelijk voor het verliezen van een lading cocaïne (400 kilogram), die kort voor het eerste dreigement was ontdekt.

Volledig scherm Weer drugs gevonden in fruitcontainer bij De Groot in Hedel BD © Meesters Multi Media / Bart Mees

2000 kilo cocaïne bestemd voor loods in Alphen

En dan brengt de politie vandaag naar buiten dat een coketransport richting Alphen in november werd onderschept, waarbij 2.000 kilo cocaïne werd gevonden tussen een lading meststof. Nadat de container werd afgeleverd bij een bedrijf in Alphen is een arrestatieteam de loods binnengegaan en is er een 25-jarige Rotterdammer aangehouden. De man zit in voorlopige hechtenis. De politie meldt dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten. De straatwaarde is zo’n 100 miljoen euro.