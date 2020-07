‘Gigantische impuls voor Tilburg Noord’

Wethouder Marcelle Hendrickx (D66, cultuur): ,,Met dit project in Noord geven we jongeren perspectief. Tilburg investeert stuctureel in kunst en cultuur en hier zetten we die in om maatschappelijk vraagstukken op te lossen. De vele makers in de stad kunnen we hier aan verbinden. Het dansgezelschap Corpo Máquina werkt al met jongeren in Noord, denk aan de straatvoetballer Nasser el Jackson. Hij heeft door de voorstelling 'Ball’ een ander perspectief in het leven gekregen.”

Weg vinden in Europa

De wethouder concludeert dat Tilburg steeds beter de weg in Europa weet te vinden. ,,In andere Europese steden zijn vergelijkbare projecten. Wij leren van die steden en zij leren weer van ons.”

Ingrid de Laat van Het Zuidelijk Toneel vindt het logisch dat het toneelgezelschap dat in Tilburg is gevestigd bij ‘ForwArt’ is betrokken. Het Zuidelijk Toneel werkt nu al met jongeren en maakt maatschappelijke voorstellingen, zoals ‘Keti Koti’, waarbij jongeren zich verdiepen in de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden van Nederland. De Laat: ,,We zijn altijd bezig om de blik op de ander te richten en we gaan in de schoenen van de ander staan staan. Dat willen we in Tilburg Noord ook."

Talenten inzetten

loor van Berkel van jongerenwerk R-newt. ,,Wij werken nu al vanuit perspectief en talent van jongeren en zetten talent in om jongeren te bewegen afstand te nemen van criminaliteit. De subsidie van Europa is een gigantische impuls voor Noord. Met ‘ForwArt’ gaan we iets in gang zetten en dit is nog maar het begin. Ik ben benieuwd of er ook een ander beweging in de stad komt. De Piushaven en de Spoorzone zijn in trek, maar misschien gaan mensen straks ook eerder in Noord op bezoek.” Over de precieze invulling van 'ForwArt’moeten betrokken partijen nog in gesprek.