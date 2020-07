Gigantische operatie ETZ: nieuwbouw voor alle spoedzorg, verpleegbedden en grote parkeergarage

Rechter oordeelt: Tilburg mag coffee­shops Grass Company nog niet sluiten

12:51 TILBURG/BREDA - De gemeente Tilburg mag de twee coffeeshops van The Grass Company nog niet sluiten. Dat is het oordeel van de Bredase bestuursrechter in het kort geding dat de door Johan van Laarhoven opgerichte coffeeshopketen had aangespannen tegen de gemeente.