Gilze en Rijen maakt geld vrij voor Fietsallee

Het geld is bestemd voor de uitvoering van het hoofdtraject in 2019 op haar grondgebied en voorbereidingen te treffen voor de secundaire aansluiting met de Wolfgatsebaan richting Gilze. In totaal is er voor het gedeelte van de Fietsallee op het grondgebied van de gemeente Gilze en Rijen ruim 600.000 euro nodig. Van Alphen-Chaam wordt een bijdrage van 670.000 euro gevraagd voor het traject aldaar.

Al vanaf 2007 zijn er gesprekken met Staatsbosbeheer over de aanleg van een 'Fietsallee'. Het is de bedoeling daarbij zoveel mogelijk gebruik te maken van verharde wegen, zoals de Royaaldreef, Kleine Slingerdreef, Gilzeweg en Huisdreef. De recreatieve fietspaden in de bossen kunnen dan vervallen.

Subsidie

Wethouder Van der Veen rekent nog op provinciale subsidie maar wil niet wachten met de uitvoering van de plannen, vooral niet als het gaat om de aanpak van de Wolfgatsebaan die van groot belang is als verbinding van en naar Gilze. CDA, PvdA, VVD, Kern '75 en haar eigen partij Gemeentebelang waren het eens met die zienswijze. D66 had het financiële plaatje liever al compleet gezien, inclusief de subsidie. Van der Veen: "Ik ook. Maar als we daarop moeten wachten, lopen we een jaar vertraging op. Als er onverhoopt geen subsidie komt, wat ik niet verwacht, kom ik bij de raad terug. Maar de 4 ton is al opgenomen in de begroting, dus daar komen we altijd uit. Heel fijn dat we nu echt aan de slag kunnen."