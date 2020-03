Gilze en Rijen onderzoekt schadevergoeding aan bewoners voor wortelopdruk bomen

GILZE/RIJEN - Inwoners in de gemeente Gilze en Rijen die schade in hun tuin of aan hun woning hebben door wortelopdruk van gemeentelijke bomen krijgen mogelijk een vergoeding. In antwoord op vragen van VVD en Gemeentebelang laat het college van B en W weten 'te bekijken hoe we met deze situaties om kunnen gaan’.

B en W kondigen een onderzoek aan, waarbij ook juridische gevolgen tegen het licht worden gehouden. ,,Deze problematiek heeft een grote juridische component in zich; dat nemen we uiteraard mee in het onderzoek hiernaar", aldus het college. Hoe een en ander vorm krijgt, kan gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans niet zeggen. ,,Op dit moment werken we dit verder uit. Op basis van deze uitwerking komen we daar op terug.”

Schots en scheef

Beide partijen hebben de vragen gesteld naar aanleiding van twee voorstellen om een aantal straten in de dorpen Gilze en Rijen aan te pakken. In Rijen draait het om de Riekevoort, Mosselaar, Doornbos, Zaaren, Sterkenhoeve, Wouwerbroek en Breebroek. In Gilze gaat de wijk de Keienbijters op de schop.

In beide gebieden is sprake van achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte. Door wortelopdruk ligt bestrating schots en scheef en dat leidt soms tot gevaarlijke situaties voor weggebruikers. De gemeente neemt de mogelijkheid ook te baat om de straten klimaatbestendiger te maken en past de afvoer van regenwater en de riolering daarop aan. De bestaande materialen worden in het kader van duurzaamheid zoveel mogelijk hergebruikt.

Wensen

Het bijzondere aan de aanpak in Keienbijters is dat de buurt daar zelf een plan heeft gemaakt. De buurtvereniging heeft dat in overleg met diverse bewoners opgesteld en daarin de wensen van de buurt verwerkt. B en W stellen dat 'dit plan als uitgangspunt kan dienen voor het verder uitwerken van de gemeentelijke plannen'.