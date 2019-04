Gilze en Rijen zet eerste stap naar 30 kilo restafval per huishouden

GILZE EN RIJEN - De invoering van Anders Inzamelen in Gilze en Rijen heeft in de eerste drie maanden geleid tot een afname van de hoeveelheid restafval met 55 procent.

Per huishouden is dat een afname van gemiddeld 129 naar 58 kilo. ,,Een heel goed begin om door te stomen naar 30 kilo in 2025'', zegt Wethouder Ariane Zwarts.

Gratis afval inzamelen

Anders Inzamelen is vanaf december 2018 ingevoerd. In dit nieuwe systeem zamelt de gemeente afval gratis in of kunnen inwoners dit gratis wegbrengen. Dat geldt voor GFT, PMD (plastic, metaal (blik) en drankkartons), textiel en papier.

Alleen restafval moeten mensen zelf wegbrengen, naar een ondergrondse container in de buurt van hun woning. Met een pasje krijgen zij toegang tot die container; er wordt zo ook geregistreerd wie het vuil heeft gestort. Per vuilniszak van 30 of 60 liter wordt een vast bedrag gerekend.

Wethouder Ariane Zwarts Gemeentebelang.

Goedkoper voor de gemeente

De eerste resultaten na drie maanden, tot en met februari, geven aan dat het systeem al aardig begint te werken. Burgers betalen liefst zo weinig mogelijk en scheiding van afval aan de bron wordt zo vanzelf gestimuleerd.



Voor de gemeente is het ook goedkoper. Want restafval moet worden verbrand, en dat wordt in hoog tempo steeds duurder.

Een afvalcoach helpt

Uit deze cijfers blijkt dat de inzameling van GFT met 65 procent, van PMD met 36 procent en textiel met 50 procent is gestegen. De hoeveelheid papier is ongeveer gelijk gebleven.

De invoering van het systeem was een grote logistieke operatie. Een afvalcoach is ingezet om - vaak per huishouden - aanpassingen te regelen. Daarbij ging het bijvoorbeeld om voorlichting, controle op het verkeerd aanbieden van afval en maatwerk bij appartementencomplexen.

Op naar de grote uitdaging

,,Die persoonlijke gesprekken hebben een enorm positief effect gehad", aldus wethouder Ariane Zwarts. De grote uitdaging wordt nu om het restafval naar 30 kilo per gezin te krijgen.

Door de andere inzameling zijn ook inzamelroutes veranderd. Voor PMD is het aantal routes verdubbeld. Anderzijds kost de inzameling van restafval minder tijd, omdat huishoudens die zelf al naar de grote verzamelcontainer brengen. In het buitengebied in het inzamelen van GFT en PMD verbeterd.

Eerder was er nog kritiek