Gina Goossens van De Nieuwste School is de Junior Stadsdichter van Tilburg

Gina schreef het gedicht ‘Hart met een grote T’. De vakjury bleek onder de indruk: ‘Ze speelt met taal, het gedicht voelt zeer poëtisch, leest prettig en je wordt echt door haar meegenomen op een reis door de stad. Ze heeft een sterke en kloppende inhoud gegoten in een passende poëtische vorm. Het neemt snel in kracht toe, en sluit af in het dialect, wat het speels maakt.’

Evenementen

De Junior Stadsdichter heeft een jaar lang dezelfde taken als de Stadsdichter. Ze schrijft gedichten bij belangrijke gebeurtenissen, dicht over typische of verrassende Tilburgse onderwerpen, treedt regelmatig op bij evenementen in de stad en becommentarieert het leven in de stad vanuit de visie van een jongere. Haar eerste optreden als kersverse Junior Stadsdichter is op 1 juli in 013 bij Tilburg’s got Talent.