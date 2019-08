Girafje geboren in Safaripark de Beekse Bergen

Moeder Gerda en haar dochter Natasja maken het volgens de Beekse Bergen goed. Het jong, dat vernoemd is naar een van de verzorgers, is 1,60 meter groot en weegt ongeveer 45 kilo. Het eerste jaar drinkt een jonge giraf melk bij haar moeder, daarnaast begint ze ook al andere voeding te eten. Dat heeft ze nodig om goed te kunnen groeien. Als een giraffe één jaar is, is ze al twee keer zo groot als bij haar geboorte. Dat betekent dat zij gemiddeld 4 centimeter per week groeit.



Natasja maakt onderdeel uit van de grootste populatie Nubische giraffen in Europa. De Beekse Bergen heeft in totaal 36 giraffen, verdeeld over een aantal groepen. Omdat Natasja geboren is op de vlakte waar de dieren verblijven, is ze direct te bewoners voor de bezoekers met een bus- of autosafari. En ook tijdens een wandelsafari komen bezoekers haar tegen. Ze staat op dezelfde vlakte als de Grevy zebra’s, waar onlangs ook twee veulens geboren werden.