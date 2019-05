Gitariste Tilburgse Rockacademie reist Duncan achterna: ‘Het Songfestival! Ik heb er geen woorden voor’

Amper tijd om op adem te komen. Op vrijdagavond rond 19 uur is Carlota López van de Logt nét geland na de vliegreis vanuit Spanje, waar haar wortels liggen, als ze in rap tempo richting Tilburg trekt. Snel de tas inpakken en dan op zaterdag wéér door. Naar Tel Aviv, waar Duncan en het Songfestival wachten.



Moe? Allerminst. De 24-jarige vierdejaars studente van de Rockacademie bubbelt en bruist van de energie. ,,Ik heb er geen woorden voor, dit is zo'n groot iets. Het lied van Duncan is ook zó goed ontvangen. Het is echt heel spannend.”

Toevalligheden

López van de Logt begeleidt mede-Tilburger en bandgenoot Duncan tijdens de korte optredens en presentaties die in Tel Aviv worden gehouden voorafgaand aan de halve finale en finale. ,,Zondag heb ik met Duncan en de toetsenist een repetitie en dan geven we zondag een showcase. Aan wie? Geen idee!”

De gitariste praat vlot Nederlands, licht zangerig. Dat ze Duncan leerde kennen hangt van toevalligheden aan elkaar. López van de Logt groeit op in Salou waar ze klassiek gitaar studeert. Op haar zestiende hoort ze van het bestaan van ‘een Rockacademie’ via de broer (die in Goirle woont - Red.) van haar Nederlands oma. ,,En daar moest ik naartoe, wist ik toen.”



Ze is nog niet aangenomen op de Rockacademie of ze besluit op haar achttiende al naar Nederland te verhuizen, gaat hier werken, leert Nederlands. Twee keer wordt ze afgewezen bij de academie, dus volgt López van de Logt een vooropleiding. ,,Bij de derde auditie was Duncan de auditiebegeleider”, vertelt ze. ,,Toen we naarbuiten liepen zei hij ‘nou, tot in september’.” Ze lacht. ,,Ik dacht: Zo, die is enthousiast. Maar hij had gelijk.”

Quote Bij de derde auditie was Duncan de auditiebe­ge­lei­der. Toen we naarbuiten liepen zei hij ‘nou, tot in september’ Carlota López van de Logt

Een klik

In haar eerste jaar vraagt Duncan meteen of ze in zijn band wil komen spelen. ,,Maar ik had het te druk met de propedeuse. Toen hij het jaar daarna het weer vroeg heb ik natuurlijk ja gezegd.” Sindsdien is er een klik. Werd Duncan vorig jaar genomineerd voor de Jacques de Leeuw prijs, dit jaar behoort zij tot de tien genomineerden. Elk jaar maken getalenteerde vierdejaarsstudenten kans op de prijs.