Glazenier Elise Wijnen (25) giet Ol' Dirty Bastard en Biggie Smalls in glas-in-lood: ,,Moderne legendes”

De rapper was in 1992 één van de grondleggers van de legendarische Wu-Tang Clan. ,,Ik zag vroeger, toen ik acht was, interviews met hem op MTV.” Op latere leeftijd leerde ze ook de muziek waarderen. ,,De poetry, de vrijheid, expressie. Wat we nou hebben is vrij plat over bitches en money. De oldschool rap is poëzie. Overigens ben ik zelf helemaal niet muzikaal.”



Niet muzikaal, maar wel ambachtelijk geschoold. In Udenhout heeft ze een atelier met ovens, kwasten en glasmateriaal waar ze de glas-in-lood-ramen mee maakt. Eerder zette ze een raam van The Notorious B.I.G. - ook een bekende rapper - in elkaar. ,,Dat raam hangt in Antwerpen in een broodjeszaak van een Surinaamse vrouw die heel erg van hiphop houdt.”