Glorietijd Deusone is slechts een echo, ook digitale versie van dorpskrant Diessen stopt ermee

Het is natuurlijk wel jammer dat er geen eigen medium is voor Diessen, Haghorst en Baarschot, vindt Van Nunen. Maar als hij eerlijk is, dan is het leven uit Deusone. ,,We hebben het er een jaar geleden al over gehad. Oudere mensen hebben toch moeite om de site te vinden, jongeren hebben geen behoefte aan onze site. Alles wat wij op de site zetten, staat ook in de Hilverbode. Dus eigenlijk zijn we overbodig.”

Deusone werd in september 1969 opgericht. In die ruim vijftig jaar hebben zo'n tachtig vrijwilligers aan het blad gewerkt. Dat zaten redacteuren bij die zelf verhalen gingen halen in Diessen. Dat gebeurt al jaren niet meer. De adverteerders zijn ook via andere kanalen reclame gaan maken, zo hebben ze bij Deusone gemerkt. Inmiddels mochten die gratis een banner plaatsen.

Het Diessens dorpsblad Deusone valt nooit meer in de bus. Het papier is, door gebrek aan vrijwilligers op.

door Merel van Beers

DIESSEN - Het was altijd de kracht van het Diessens dorpsblad: de vrijwilligers. Dankzij deze betrokken inwoners viel elke twee weken het nieuws van het eigen dorp in de bus. Maar ruim veertig jaar later betekent ook juist die opzet het einde van het blad. Door het gebrek aan vrijwilligers is nu de laatste Deusone gedrukt. De laatsten staan voor het begin van het dorpsblad, maar schrijven nu ook het einde. ‘De Deusone is dood’. ,,Maar lang leve deusone.nl”, leest Ad van Doormaal (64) de zin in de laatste papieren editie hardop voor. Want het papier mag dan op zijn, op internet gaat het dorpskrantje verder. ,,Met gemengde gevoelens. Dat wel.”

In het jaar 1968 onderzocht de parochieraad de haalbaarheid van een blad voor Diessen, Baarschot en Haghorst, met de positieve uitkomst van meteen zo’n tien vrijwilligers die zich daarvoor wilden inzetten. En onder leiding van hoofdredacteur Theo Hordijk werd op 5 september ‘68 het eerste, eigen Diessense krantje huis-aan-huis verspreid. Pas de laatste editie zou ook gratis verspreid worden. ,,Ja, zo’n tweeduizend, op 1 maart. Maar normaal kregen alleen abonnees de Deusone.” En in het begin gold dat voor negentig procent van de inwoners. ,,Toen wel”, aldus Van Doormaal.

De Diessenaar werkte 18 jaar voor het blad en is nu nog regelmatig betrokken. ,,Ik heb ook nog alle edities thuis liggen.” Van Doormaal kan uit zijn persoonlijke archief dan ook goed de groei van het blad zien. ,,Met tien schrijvende redacteuren was er genoeg kopij. We hebben er weleens eentje uitgebracht van ruim tachtig pagina’s.” Ook na het vergroten van het formaat en het verkleinen van het lettertype, kon er elke twee weken nog een flink pakket pagina’s gemaakt worden.

Maar dat ligt inmiddels in een ver verleden voor 68-jarige Gerard van Nunen en Jos van de Schoot (68). De huidige hoofdredacteur en redacteur vertellen namelijk een heel ander verhaal. ,,Vooral die druk. Dat is een reden dat we stoppen”, licht Van de Schoot toe. Enthousiast begonnen in 2006, is die energie zeven jaar later toch wat afgenomen. ,,Maar we schrijven nu ook maar met twee redacteuren in plaats van die tien vroeger.” En als vrijwilliger moet het vooral ook leuk blijven. Volgens Ad van Doormaal is er ook niet echt actief geworven de laatste jaren. ,,Maar ik betwijfel of dat veel had uitgemaakt”, reageert Gerard van Nunen. ,,Financieel was het geen probleem om door te gaan, maar redactioneel werd het te zwaar. We zoeken die jonge honden, maar misschien dat de nieuwe site ze terugbrengt naar de Deusone.”