Glow, BredaPhoto en in Tilburg straks Illustrada?

ANALYSE Geen referendum: de regels sturen Tilburgse burgers het bos in

20 oktober TILBURG - De regels houden een referendum over bedrijventerrein Wijkevoort tegen. Dat is in ieder geval het advies van B en W aan de gemeenteraad. Die zal zich nu naarstig moeten afvragen: als dit niet kan, hoe geven we de Tilburgers dan nog het volle pond?