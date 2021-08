Gluren op hoogte bij Festival Kaapstad in Tilburg: ‘Zo zie je de wereld op een andere manier’

,,Als je in die spiegel kijkt dan zie je wat hierboven gebeurt. Zeg ik dat goed?”, vraagt Marie-Thérèse zich hardop af tegenover collega Cécile. ,,Nee, je ziet de andere kant van de straat”, corrigeert ze zichzelf al snel. De twee kunstdocenten ‘we zijn zelfs in de vakantie aan het werk’ kijken midden in de Heuvelstraat in de stellage van Het Instituut voor de Volkswarmte, een Vlaams collectief. Op de achterkant van een gele bestelauto staat een ruim vijf meter hoge, van grijs geschilderd hout gemaakte toren. Vanbinnen is de ‘periscoop’ bekleed met spiegels, die zo weerkaatsen dat er zicht is op de bovenste etages van de winkelpanden aan de overkant van de weg.