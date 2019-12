Glüwhein, marshmallows en meeblèren met kerstklassiekers tijdens winterse Tilburg Zingt

Bezoekers zingen uit volle borst klassiekers mee als 'Let it snow', 'All I want for X-mas' en 'Santa Claus is coming to town'. Als er al weergoden zouden bestaan, zou het sfeervol verlichte horecastraatje binnen de kortste keren getransformeerd zijn tot een winter wonderland. Maar vooralsnog blijft het slechts bij dromen, én zingen, over een witte kerst.